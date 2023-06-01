Imenik tvrtki
Levels Health
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Levels Health Plaće

Plaće u Levels Health kreću se od $27,317 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $211,050 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Levels Health. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dizajner Proizvoda
$99.5K
Prodaja
$27.3K
Softverski Inženjer
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Levels Health je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Levels Health je $99,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Levels Health

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Snap
  • Airbnb
  • SoFi
  • Spotify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi