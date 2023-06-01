Imenik tvrtki
Level Ex
Level Ex Plaće

Plaće u Level Ex kreću se od $91,800 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $125,625 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Level Ex. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Analitičar Podataka
$91.8K
Dizajner Proizvoda
$126K
Softverski Inženjer
$114K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Level Ex je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $125,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Level Ex je $113,565.

