Lettuce Grow
Lettuce Grow Plaće

Plaće u Lettuce Grow kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $125,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lettuce Grow. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Menadžer Proizvoda
$109K
Softverski Inženjer
Median $125K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Lettuce Grow je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $125,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lettuce Grow je $117,225.

Ostali resursi

