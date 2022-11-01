Imenik tvrtki
Lessen
Lessen Plaće

Plaće u Lessen kreću se od $119,400 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $298,500 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lessen. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $125K
Poslovni Analitičar
$129K
Dizajner Proizvoda
$119K

Menadžer Proizvoda
$177K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$299K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Lessen je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lessen je $129,350.

