Direktorij Tvrtki
Leroy Merlin
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Leroy Merlin Plaće

Raspon plaća Leroy Merlin je od $13,127 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $114,425 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Leroy Merlin. Zadnje ažurirano: 8/13/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $35.1K

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $77.4K
Voditelj znanosti o podacima
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Znanstvenik podataka
$16.1K
Dizajner proizvoda
$114K
Prodaja
$13.1K
Voditelj softverskog inženjerstva
$104K
Tehnički voditelj programa
$53.4K
Venture kapitalist
$20.8K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Leroy Merlin je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $114,425. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Leroy Merlin je $35,087.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Leroy Merlin

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi