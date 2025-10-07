Cloud Security Architect naknada in United States u Leidos kreće se od $74K year za T1 do $177K year za T5. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Leidos. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
