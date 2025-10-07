Imenik tvrtki
Leidos
Leidos Cloud Security Architect Plaće

Cloud Security Architect naknada in United States u Leidos kreće se od $74K year za T1 do $177K year za T5. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Leidos. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Cloud Security Architect u Leidos in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $205,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Leidos za ulogu Cloud Security Architect in United States je $118,000.

