Mrežni Inženjer naknada in United States u Leidos kreće se od $74.6K year za T1 do $99.1K year za T2. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $75K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Leidos. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
