Full-Stack Softverski Inženjer naknada in United States u Leidos kreće se od $84.4K year za T1 do $233K year za T6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $98K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Leidos. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
