Leena AI Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in India u Leena AI kreće se od ₹6.79M do ₹9.27M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Leena AI. Zadnje ažuriranje: 12/8/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$82.7K - $100K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$77.3K$82.7K$100K$105K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Leena AI za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u Leena AI?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Leena AI in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹9,266,343. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Leena AI za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹6,789,993.

