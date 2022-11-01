Imenik tvrtki
Ledcor
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Ledcor Plaće

Plaće u Ledcor kreću se od $35,987 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $73,563 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ledcor. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Građevinski Inženjer
Median $62.3K
Menadžer Projekta
Median $46.5K
Poslovni Analitičar
$36K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softverski Inženjer
$73.6K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Ledcor is Softverski Inženjer at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $73,563. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ledcor is $54,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ledcor

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • Pinterest
  • Intuit
  • Google
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi