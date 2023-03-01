LeasePlan Plaće

Plaće u LeasePlan kreću se od $10,235 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $159,100 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LeasePlan . Zadnje ažuriranje: 9/8/2025