LeasePlan
LeasePlan Plaće

Plaće u LeasePlan kreću se od $10,235 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $159,100 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LeasePlan. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $90.6K
Poslovni Analitičar
$68.6K
Analitičar Podataka
$70.4K

Znanstvenik Podataka
$10.2K
Dizajner Proizvoda
$87K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$111K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$159K
Arhitekt Rješenja
$122K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LeasePlan je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $159,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LeasePlan je $88,797.

