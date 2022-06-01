LearnUpon Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u LearnUpon kreću se od $36,836 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $52,253 za Korisnička Služba na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LearnUpon. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Korisnička Služba
$52.3K
Softverski Inženjer
$36.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LearnUpon je Korisnička Služba at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $52,253. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LearnUpon je $44,544.

