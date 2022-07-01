Imenik tvrtki
Learning Technologies Group plc
Learning Technologies Group plc Plaće

Plaće u Learning Technologies Group plc kreću se od $30,320 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $113,565 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Learning Technologies Group plc. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Marketing
$114K
Softverski Inženjer
$30.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Learning Technologies Group plc je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $113,565. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Learning Technologies Group plc je $71,943.

