Leapwork Plaće

Raspon plaća Leapwork je od $77,028 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $134,712 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Leapwork. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Dizajner proizvoda
$77.5K
Voditelj proizvoda
$78K
Prodaja
$135K

Softverski inženjer
$77K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Leapwork je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $134,712. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Leapwork je $77,748.

