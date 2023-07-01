Leapfin Plaće

Plaće u Leapfin kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $195,975 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Leapfin . Zadnje ažuriranje: 9/14/2025