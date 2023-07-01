Imenik tvrtki
Leapfin
Leapfin Plaće

Plaće u Leapfin kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $195,975 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Leapfin. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Marketing
$196K
Menadžer Proizvoda
$126K
Prodaja
$101K

Softverski Inženjer
$119K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Leapfin je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $195,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Leapfin je $122,513.

