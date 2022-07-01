Leap Services Plaće

Plaće u Leap Services kreću se od $79,849 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $277,380 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Leap Services . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025