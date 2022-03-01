Imenik tvrtki
LeanIX
LeanIX Plaće

Plaće u LeanIX kreću se od $57,897 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $101,654 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LeanIX. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $69.4K
Menadžment Konzultant
Median $102K
IT Tehnolog
$69.3K

Dizajner Proizvoda
$57.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$83.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LeanIX je Menadžment Konzultant s godišnjom ukupnom naknadom od $101,654. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LeanIX je $69,396.

