Direktorij Tvrtki
League
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

League Plaće

Raspon plaća League je od $68,665 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Razvoj poslovanja na donjem kraju do $150,750 za Analitičar kibernetičke sigurnosti na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke League. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $120K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Razvoj poslovanja
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Pravni
$144K
Dizajner proizvoda
$116K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$151K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki League je Analitičar kibernetičke sigurnosti at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $150,750. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki League je $132,102.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku League

Povezane tvrtke

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi