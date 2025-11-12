Imenik tvrtki
Lead Bank
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

  • San Francisco Bay Area

Lead Bank Backend softverski inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Backend softverski inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Lead Bank ukupno iznosi $193K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lead Bank. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Medijan paketa
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Ukupno godišnje
$193K
Razina
L4
Osnovna plaća
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend softverski inženjer u Lead Bank in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $217,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lead Bank za ulogu Backend softverski inženjer in San Francisco Bay Area je $185,000.

