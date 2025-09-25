Imenik tvrtki
LayerZero Labs
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

LayerZero Labs Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Canada u LayerZero Labs ukupno iznosi CA$176K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u LayerZero Labs. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
CA$176K
Razina
180000
Osnovna plaća
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u LayerZero Labs?

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u LayerZero Labs in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$409,190. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LayerZero Labs za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$169,320.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za LayerZero Labs

Povezane tvrtke

  • Asurion
  • Riverbed Technology
  • Charter
  • Klick Health
  • Intercom
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi