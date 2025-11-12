Imenik tvrtki
Lattice
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack softverski inženjer

  • San Francisco Bay Area

Lattice Full-Stack softverski inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Full-Stack softverski inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Lattice kreće se od $206K year za L3 do $229K year za L6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $220K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lattice. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Početni nivo)
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
Software Engineer II
$154K
$154K
$0
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$229K
$229K
$0
$0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Lattice, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

3 years post-termination exercise window.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u Lattice in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $283,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lattice za ulogu Full-Stack softverski inženjer in San Francisco Bay Area je $170,690.

