Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Pravni

  • Sve Pravni plaće

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Pravni Plaće u Greater Los Angeles Area

Medijan Pravni paketa naknade in Greater Los Angeles Area u Latham & Watkins ukupno iznosi $265K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Latham & Watkins. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$265K
Razina
-
Osnovna plaća
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Latham & Watkins?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Pravni u Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area ima godišnju ukupnu naknadu od $447,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Latham & Watkins za ulogu Pravni in Greater Los Angeles Area je $235,000.

Ostali resursi