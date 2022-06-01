Imenik tvrtki
Landor Plaće

Plaće u Landor kreću se od $32,170 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $90,000 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Landor. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Računovođa
$78.4K
Dizajner Proizvoda
$32.2K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Landor je Marketing s godišnjom ukupnom naknadom od $90,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Landor je $78,390.

Ostali resursi