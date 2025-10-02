Imenik tvrtki
Landmark Group
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

Landmark Group Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Landmark Group ukupno iznosi ₹1.38M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Landmark Group. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.38M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Landmark Group?

₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Landmark Group in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,832,983. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Landmark Group za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹1,384,866.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Landmark Group

Povezane tvrtke

  • Facebook
  • Netflix
  • Tesla
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi