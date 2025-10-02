Imenik tvrtki
Landmark Group
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

  Greater Dubai Area

Landmark Group Menadžer Proizvoda Plaće u Greater Dubai Area

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Greater Dubai Area u Landmark Group ukupno iznosi AED 636K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Landmark Group. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Ukupno godišnje
AED 636K
Razina
-
Osnovna plaća
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Landmark Group?

AED 588K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
The highest paying salary package reported for a Menadžer Proizvoda at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Menadžer Proizvoda role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

