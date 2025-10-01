Imenik tvrtki
Lamoda
  • Plaće
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plaće

  • Moscow Metro Area

Lamoda Poslovni Analitičar Plaće u Moscow Metro Area

Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in Moscow Metro Area u Lamoda ukupno iznosi RUB 3.03M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lamoda. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 3.03M
Razina
L2
Osnovna plaća
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Poslovni Analitičar hos Lamoda in Moscow Metro Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 7,801,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lamoda for Poslovni Analitičar rollen in Moscow Metro Area er RUB 3,031,156.

