Imenik tvrtki
Lambda
Lambda Plaće

Plaće u Lambda kreću se od $119,400 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $301,500 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lambda. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Softverski Inženjer
Median $270K
Marketing
$251K
Marketing Operacije
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Menadžer Proizvoda
$245K
Prodaja
$302K
Arhitekt Rješenja
$231K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Lambda je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $301,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lambda je $248,010.

