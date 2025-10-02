Imenik tvrtki
Lam Research
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • India

Lam Research Softverski Inženjer Plaće u India

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u Lam Research ukupno iznosi ₹2.06M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lam Research. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Medijan paketa
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.06M
Razina
L2
Osnovna plaća
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Lam Research in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,426,508. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lam Research za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹2,547,353.

