Lam Research Dizajner Proizvoda Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in San Francisco Bay Area u Lam Research ukupno iznosi $183K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lam Research. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Ukupno godišnje
$183K
Razina
3
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Dizajner Proizvoda by Lam Research in San Francisco Bay Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $201,583. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Lam Research vir die Dizajner Proizvoda rol in San Francisco Bay Area is $164,333.

