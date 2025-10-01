Imenik tvrtki
Lam Research
  • Greater Bengaluru

Lam Research Strojarki Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Strojarki Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Lam Research ukupno iznosi ₹2.28M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lam Research. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.28M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹207K
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Strojarki Inženjer at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Strojarki Inženjer role in Greater Bengaluru is ₹2,099,653.

