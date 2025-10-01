Imenik tvrtki
Lam Research
Lam Research Inženjer Materijala Plaće u San Francisco Bay Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lam Research. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

$160K

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Inženjer Materijala at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Inženjer Materijala role in San Francisco Bay Area is $191,667.

