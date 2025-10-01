Imenik tvrtki
Lam Research
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Elektroinženjer

  • Sve Elektroinženjer plaće

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Elektroinženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lam Research. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$120K - $140K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$104K$120K$140K$149K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Elektroinženjer prijava u Lam Research za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Elektroinženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Elektroinženjer u Lam Research in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $148,941. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lam Research za ulogu Elektroinženjer in San Francisco Bay Area je $104,386.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Lam Research

Povezane tvrtke

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi