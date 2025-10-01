Imenik tvrtki
Lam Research
  • Greater Portland Area

Lam Research Kemijski Inženjer Plaće u Greater Portland Area

Medijan Kemijski Inženjer paketa naknade in Greater Portland Area u Lam Research ukupno iznosi $170K year. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Ukupno godišnje
$170K
Razina
L5
Osnovna plaća
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Lam Research?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Lam Research, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Uključeni nazivi

Process Engineer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Kemijski Inženjer at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $212,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Kemijski Inženjer role in Greater Portland Area is $156,500.

