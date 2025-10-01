Imenik tvrtki
Lalamove Softverski Inženjer Plaće u Greater Hong Kong Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Hong Kong Area u Lalamove ukupno iznosi HK$334K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lalamove. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Ukupno godišnje
HK$334K
Razina
L2
Osnovna plaća
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Lalamove?

HK$1.25M

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Lalamove in Greater Hong Kong Area ima godišnju ukupnu naknadu od HKHK$3,493,986. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lalamove za ulogu Softverski Inženjer in Greater Hong Kong Area je HKHK$2,412,249.

