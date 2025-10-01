Imenik tvrtki
Labelbox
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • San Francisco Bay Area

Labelbox Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Labelbox ukupno iznosi $225K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Labelbox. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$225K
Razina
L3
Osnovna plaća
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Labelbox?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Labelbox in San Francisco Bay AreaSoftverski Inženjer职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$281,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Labelbox in San Francisco Bay AreaSoftverski Inženjer职位的年度总薪酬中位数为$202,500。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Labelbox

Povezane tvrtke

  • Invisible Technologies
  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • Papa
  • TrustArc
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi