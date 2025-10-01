Imenik tvrtki
Kyte
Kyte Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Kyte ukupno iznosi $195K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyte. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$195K
Razina
L4
Osnovna plaća
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kyte?

$160K

Najnoviji podnesci plata
ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Kyte in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyte for the Softverski Inženjer role in San Francisco Bay Area is $185,000.

