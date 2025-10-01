Imenik tvrtki
Kyte
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Germany

Kyte Softverski Inženjer Plaće u Germany

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Germany u Kyte ukupno iznosi €96.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyte. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Kyte
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€96.4K
Razina
L3
Osnovna plaća
€96.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kyte?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Ostali resursi