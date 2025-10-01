Imenik tvrtki
Kyndryl
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Kyndryl Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u Kyndryl kreće se od $128K year za Band 6 do $193K year za Band 9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $122K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyndryl. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Band 6
(Početni nivo)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Prikaži 1 više nivoa
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Kyndryl?

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Kyndryl in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $223,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kyndryl za ulogu Softverski Inženjer in United States je $121,000.

