Softverski Inženjer naknada in United States u Kyndryl kreće se od $128K year za Band 6 do $193K year za Band 9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $122K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyndryl. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
