  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Madrid Metropolitan Area

Kyndryl Softverski Inženjer Plaće u Madrid Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Madrid Metropolitan Area u Kyndryl ukupno iznosi €38.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kyndryl. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€38.8K
Razina
Senior
Osnovna plaća
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kyndryl?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Najnoviji podnesci plata

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Softverski Inženjer di Kyndryl in Madrid Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan €57,045.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk posisi Softverski Inženjer in Madrid Metropolitan Area adalah €38,794.

Ostali resursi