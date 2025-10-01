Imenik tvrtki
KX Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater London Area u KX ukupno iznosi £80K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u KX. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
KX
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£80K
Razina
L3
Osnovna plaća
£80K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
18 Godine
The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at KX in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £87,140. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KX for the Softverski Inženjer role in Greater London Area is £80,035.

