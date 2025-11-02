Imenik tvrtki
Kronos Research
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Kronos Research Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Taiwan u Kronos Research ukupno iznosi NT$1.89M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kronos Research. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$1.89M
Razina
-
Osnovna plaća
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Kronos Research in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$10,086,066. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kronos Research za ulogu Softverski Inženjer in Taiwan je NT$1,537,900.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kronos Research

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Square
  • Facebook
  • Lyft
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi