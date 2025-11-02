Imenik tvrtki
Kroll
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Računovođa

  • Sve Računovođa plaće

Kroll Računovođa Plaće

Medijan Računovođa paketa naknade in United States u Kroll ukupno iznosi $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kroll. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
Ukupno godišnje
$155K
Razina
L4
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Računovođa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Kroll in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $265,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kroll za ulogu Računovođa in United States je $140,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kroll

Povezane tvrtke

  • Orion Innovation
  • Hyland
  • MORSE
  • Cole Engineering Services
  • Avanade
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi