Kratos Defense and Security Solutions Plaće

Plaće u Kratos Defense and Security Solutions kreću se od $33,830 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $301,500 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Kratos Defense and Security Solutions . Zadnje ažuriranje: 9/7/2025