Imenik tvrtki
Kratos Defense and Security Solutions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Kratos Defense and Security Solutions Plaće

Plaće u Kratos Defense and Security Solutions kreću se od $33,830 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $301,500 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Kratos Defense and Security Solutions. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Poslovni Razvoj
$302K
Hardverski Inženjer
$33.8K
Strojarki Inženjer
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Softverski Inženjer
$89.2K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kratos Defense and Security Solutions ialah Poslovni Razvoj at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $301,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kratos Defense and Security Solutions ialah $81,347.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kratos Defense and Security Solutions

Povezane tvrtke

  • Lyft
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi