  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

KPN Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Netherlands u KPN ukupno iznosi €62.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u KPN. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€62.7K
Razina
-
Osnovna plaća
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u KPN in Netherlands ima godišnju ukupnu naknadu od €115,118. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u KPN za ulogu Znanstvenik Podataka in Netherlands je €61,972.

