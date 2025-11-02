Imenik tvrtki
Konica Minolta
Konica Minolta Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Konica Minolta ukupno iznosi $77K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Konica Minolta. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
Ukupno godišnje
$77K
Razina
Software Engineer I
Osnovna plaća
$77K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Konica Minolta?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Konica Minolta in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $133,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Konica Minolta za ulogu Softverski Inženjer in United States je $105,000.

