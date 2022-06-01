Imenik tvrtki
Konami Gaming
Konami Gaming Plaće

Plaće u Konami Gaming kreću se od $80,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $85,073 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Konami Gaming. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Softverski Inženjer
Median $80K
Menadžer Projekta
$85.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Konami Gaming je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $85,073. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Konami Gaming je $82,536.

