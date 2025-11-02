Imenik tvrtki
Kohler
Kohler Strojarski Inženjer Plaće

Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in United States u Kohler ukupno iznosi $94.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Kohler. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Kohler
Mechanical Engineer
Kohler, WI
Ukupno godišnje
$94.8K
Razina
-
Osnovna plaća
$87.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kohler?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Kohler in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $107,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kohler za ulogu Strojarski Inženjer in United States je $90,500.

