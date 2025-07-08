Imenik tvrtki
Koenig Solutions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Koenig Solutions Plaće

Plaće u Koenig Solutions kreću se od $5,823 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $14,459 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Koenig Solutions. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dizajner Proizvoda
$14.5K
Arhitekt Rješenja
$5.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Koenig Solutions je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $14,459. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Koenig Solutions je $10,141.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Koenig Solutions

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.