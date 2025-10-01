Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Dallas Area u Koddi ukupno iznosi $78K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Koddi. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Ukupno godišnje
$78K
Razina
L1
Osnovna plaća
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Koddi?

$160K

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Koddi in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $106,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Koddi for the Softverski Inženjer role in Greater Dallas Area is $75,000.

