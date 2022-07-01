Koddi Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Koddi kreću se od $78,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $174,125 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Koddi. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Softverski Inženjer
Median $78K

Backend softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$174K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Koddi je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Koddi je $126,063.

