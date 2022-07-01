Koddi Plaće

Plaće u Koddi kreću se od $78,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $174,125 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Koddi . Zadnje ažuriranje: 11/25/2025